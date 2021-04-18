مشاهير يودعون هيلين مكروري بفيض من الرثاء

المصدر: لندن ■ رويترز

قال الممثل داميان لويس، زوج الممثلة البريطانية هيلين مكروري، أول من أمس، إن «زوجته توفيت بالسرطان عن 52 عاماً».

وأضاف لويس: «أعلن وكلي حزنه بعد معركة بطولية مع السرطان، فإن المرأة الجميلة الرائعة هيلين مكروري توفيت بسلام في المنزل، وسط فيض من الحب من أصدقائها وعائلتها».

وقوبل نبأ وفاتها بفيض من الرثاء من مؤلفين وممثلين منها جيه.كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، التي شاركت الممثلة الراحلة في أفلامها. واشتهرت مكروري بتأدية أدوار عن شخصيات قوية في المسرح والسينما.

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