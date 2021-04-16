حملة دولية للإعتراض على "إنستغرام" مخصص للأولاد

المصدر: نيويورك-أ ف ب

وجّه تحالف دولي من المتخصصين في مجال حقوق الطفل الخميس رسالةً إلى رئيس "فيسبوك" مارك زاكربرغ يحضه فيها على صرف النظر عن خطته لإطلاق نسخة من "إنستغرام" لمن هم دون ال13عاما.

واضافوا "مع أن جمع البيانات العائلية وكسب جيل جديد من مستخدمي إنستغرام يعد أمراً مفيداً جداً، لكن ذلك سيزيد من استخدام إنستغرام من قبل الأولاد الصغار القابلين بدرجة كبيرة للتأثر بما توفره المنصة من وظائف تتيح استغلالهم". وحملت الرسالة تواقيع منظمات عالمية عدة. وأكدت "فيسبوك" أن أي إعلانات لن تُعرض في نسخة "إنستغرام" المخصصة للصغار.

وتشترط إنستغرام التابعة لفيسبوك على مستخدميها أن يكونوا قد أتمّوا سن الثالثة عشرة على الأقل، غير أن أطفالا كثيرين دون هذه السن يستخدمون الشبكة من خلال تقديم تاريخ ميلاد كاذب.



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