وفاة الصحافي مكرم محمد أحمد أحد أعمدة صحيفة الاهرام المصرية

المصدر: القاهرة -د ب أ

توفى الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما. ويعد الراحل أحد أعمدة صحيفة "الأهرام"، وظل يكتب في الأهرام عبر عموده اليومي الشهير "نقطة نور" حتى مرضه الأخير، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم وتولى الكاتب الصحفي العديد من المناصب الرفيعة ، فهو أول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ولد مكرم محمد أحمد في يونيو 1935 بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيسا لقسم التحقيقات الصحفية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وشغل مكرم في عام 1980 منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ولمدة 24 عاماً، وفاز بمقعد نقيب الصحفيين لـ خمس دورات.

ويعد الراحل من أشهر رواد مهنة الصحافة في مصر والشرق الأوسط ، عرف عنه ولعه الشديد بالعمل الصحفي وشغفه بممارسة هذا الدور رغم بلوغه سن 85 عامًا. ونال "مكرم محمد أحمد" عددا من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الصحافي.

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