كلب الرئيس الأميركي في دورة تدريبية ليتأقلم مع حياة البيت الأبيض

المصدر: واشنطن -رويترز

قال متحدث باسم جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأولى اليوم إن ميجر، أحد كلبي الرئيس جو بايدن، سيخضع لمزيد من التدريب خارج البيت الأبيض بعد حادثي عض في مقر الإقامة الرئاسي الذي انتقل إليه الرئيس وأسرته.وأضاف المتحدث مايكل لاروزا أن التدريب الخاص سيكون في منطقة واشنطن ومن المتوقع أن يستمر بضعة أسابيع. وقال "سيخضع ميجر لبعض التدريب الإضافي لمساعدته في التكيف على الحياة في البيت الأبيض".

وكان بايدن قد قال لقناة (إيه.بي.سي) الشهر الماضي إن ميجر، وهو الأصغر سنا بين الكلبين وهما من نوع جيرمان شيبرد، لم يتسبب في أي جرح خلال الواقعة الأولى. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الكلب عض أحد أفراد الأمن في وقت لاحق من شهر مارس آذار وتسبب له في "جرح بسيط".

وقال لا روزا "ربما يكون وصف القَرص أكثر دقة من العض". وكان ميجر قد خضع بعد الحادث الأول إلى جولة تدريب في ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن لمساعدته على التأقلم مع الحياة في البيت الأبيض المقام على مساحة حوالي 18 فدانا في واشنطن حيث يوجد حوله معاونون ومسؤولون عن الأمن.

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