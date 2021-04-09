المروحية «انجوينتي» تلتقط صورة «سيلفي» على المريخ

المصدر: د ب ا

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورة «ذاتية» التقطها مسبارها بيرسيفرانس عبر المروحية المصغرة «انجوينتي» على كوكب المريخ.

واستخدمت عربة ناسا ذراعها الآلية لالتقاط الصورة، والتي في الواقع تم جمعها معا من 62 لقطة فردية. وفي المقدمة، يمكن رؤية «انجوينتي» على بعد حوالي 4 أمتار.

ومن المقرر أن تجري المروحية، التي يبلغ وزنها نحو 8ر1 كيلوجرام، أولى رحلاتها على الكوكب الأحمر خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن تصل إلى ارتفاع يبلغ نحو 3 أمتار في رحلتها الاختبارية الأولى، ثم تحوم في المكان لمدة 30 ثانية قبل أن تعود للهبوط على سطح المريخ.

وستكون الرحلة هي الأولى لطائرة على كوكب آخر.

ومن المتوقع أن تباشر «انجوينتي» المزودة ببطاريات ليثيوم، العديد من الرحلات الاختبارية الأخرى لحوالي شهر.



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