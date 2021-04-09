أسبانيا: احتجاز سائق يسير في الإتجاه الخاطئ ومعه جثة

المصدر: د ب ا

احتجزت الشرطة سائقا كان يسير في اتجاه خاطئ ومعه جثة متحللة بشكل سيء في مركبته، في أسبانيا أمس، بعد مطاردة من الشرطة.

وأضافت الشرطة أن المطاردة التي شارك فيها العديد من مركباتها انتهت عندما تعرض السائق/66 عاما/ لحادث على الطريق السريع، القريب من قرية بإقليم كتالونيا، على بعد 40 كيلومترا جنوب الحدود مع فرنسا.

وتابعت الشرطة أنه لم يصب أحد بشكل خطير في الحادث وبدأت التحقيقات، حيث سيمثل السائق أمام قاض اليوم.

وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن الحادث بدأ بعد ظهر أمس على الحدود بين فرنسا وأسبانيا، عندما التف الرجل بشكل مفاجئ بسيارته حول نقطة تفتيش في منطقة "لو بولو" الفرنسية وقاد السيارة في الإتجاه الخاطئ. واتصلت الشرطة الفرنسية على الفور بالسلطات الإسبانية.

وكان الرجل مواطنا أسبانيا، يعيش منذ فترة طويلة في سويسرا، طبقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن السلطات.

وأضافت الصحيفة أن الراكب القتيل هو شريك حياته السويسري، الذي توفي عن عمر 88 عاما في ظروف غير واضحة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وسيتم إجراء تشريح للجثة.

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