هلا بالسفر.. السياحة في الهند.. رحلة إلى بلاد السحر والخيال

أظهرت السياحة في الهند نمواً هائلاً في العقد الماضي، حيث نمت بسرعة، ولا تقاوم الثقافة الغنية والتراث والجمال الطبيعي مع محطاتها الضبابية الشاهقة، والشواطئ الآسرة والمعالم التاريخية والصحاري الذهبية النائية الهادئة، والحياة البرية الغنية والمعارض الملوّنة، إضافة إلى ذلك فإن مجموعة متنوّعة من المهرجانات والأسواق الحيوية، وأسلوب الحياة النابض بالحياةـ والضيافة الهندية التقليدية جعلتها وجهة فريدة من نوعها.

وتستحضر نيودلهي، عاصمة الهند، صورة الماضي العريق مع المستقبل المشرق بين العديد من الأماكن الجميلة والمعالم السياحية الرائعة، فضلاً عن الشوارع الجميلة والأسواق المذهلة مع الحِرف اليدوية والهدايا التذكارية التي لا تقارن.

اللغة الهندية هى اللغة الأكثر شيوعاً فى دلهي، لكن لا داعى للقلق، لأن معظم السكان المحليين يتحدثون الإنجليزية جيداً. ولكن إذا قمت بتعلم بعض الكلمات الهندية البسيطة ستكون بالتأكيد ميزة إضافية لك تساعدك على التمتع أكثر أثناء السياحة في نيودلهي.

تعتبر دلهي واحدة من أكثر المدن سكاناً في الهند، وتعدّ بوتقة ينصهر فيها العديد من الثقافات المختلفة بسبب تدفق المهاجرين إليها من جميع أنحاء البلاد.

يقع «حياة ريجينسي - نيودلهي» في قلب العاصمة الهندية، ويضم 507 غرف تتميز بأرقى مستويات الأناقة والفخامة والراحة. ويتكون البناء المميز للفندق من تفاصيل جذابة من الحجر الرملي الأصلي، وديكورات مستوحاة من العصر الذهبي لإمبراطورية جوبتا. كما يجمع بين مفاهيم الضيافة التقليدية والمعاصرة، ليتيح ملاذاً مثالياً بفضل التصاميم الداخلية الغنية بقيمها الجمالية.

وتقدم غرف الفندق مثالاً عن الأناقة والرفاهية والراحة، حيث تم ابتكارها من قبل استوديو «بلكي ليناس» في كاليفورنيا، أما الإكسسوارات فهي محلية الإنتاج. وتتميز كل غرفة بأرضية من الخشب المستورد من ماليزيا، بينما تضفي اللوحات الفوتوغرافية التي تصور مشاهد من الهند وشعبها بألوان الأبيض والأسود لمسة فريدة على ديكورات الغرف.

كما يشتمل الفندق على الجناح الدبلوماسي الجديد «ديبلومات». ويمكن للضيوف اختبار خدمات ومنتجات الفندق في أفضل صورها، من خلال الإقامة الفاخرة ضمن الجناح الدبلوماسي الأنيق، مع إمكانية الدخول إلى صالة «ريجنسي كلوب لاونج».

اشتهر فندق «حياة ريجنسي دلهي» بتقديم المأكولات الرائعة إلى المدينة، وقد أصبح العديد من مطاعمه الآن جزءاً من هوية علامته التجارية. تسعى Syrah إلى تقديم مجموعة متنوّعة من الأطعمة المستوحاة من منطقة المشرق العربي في شرق البحر الأبيض المتوسط، والمصممة خصيصاً لضمان أن الضيوف العرب المدللون للاختيار تحت إشراف الثنائي الهائل الشيف محمد حسين إبراهيم قاسم، والشيف عبد الكريم كردي، اللذين جلبا معهما سنوات من الخبرة في الطهي المطبخ الشامي.

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