ملصق نادر لـ «جيمس بوند» في مزاد علني

المصدر: إنجلترا - رويترز

يُعرض ملصق نادر لفيلم «ثاندربول» (أو كرة الرعد) من سلسلة أفلام عميل المخابرات البريطانية الشهير، جيمس بوند، في مزاد، اليوم، ومن المتوقع أن يباع بما يصل إلى 16 ألف دولار. وأبرز المقتنيات التذكارية لسلسلة بوند، التي ستعرض في مزاد عبر الإنترنت، هو الملصق المؤلف من أربعة أجزاء تظهر «العميل 007» الذي كان يجسد دوره في هذا الفيلم الممثل الأسكتلندي، شون كونري، وهو يحارب الأشرار أو يحاط بالحسناوات. وقالت المثمّنة في «يوبنك»، ناتالي ديفيس: «هناك على الدوام قاعدة ضخمة من محبي جمع الأغراض المرتبطة بجيمس بوند، ويبدو أنها تتنامى أيضاً».

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