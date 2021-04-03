«أثاث وديكور 2021».. الطبيعة والراحة أحدث اتجاهاته

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل الطبيعة والراحة أحدث اتجاهات عالم الأثاث والديكور في 2021 كي ينعم المرء بالهدوء النفسي والسلام الداخلي. وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية غابرييلا كايزر، أن ورق الحائط يزدان هذا العام بأشكال مستوحاة من الغابة ومقترنة بأشكال هندسية؛ حيث تمتزج نقوش الزهور كبيرة الحجم مع الدوائر والخطوط.

كما يتألق الأثاث الخشبي بألوان فاتحة وطبيعية بدلاً من الألوان الداكنة، علماً بأن خشب شجرة البلوط يشهد رواجاً كبيراً هذا العام. وأضافت كايزر أن الشعور بالراحة والدفء والأمان في المنزل تولده الخامات الفرائية وقطع الأثاث والديكور ذات الأشكال المستديرة والناعمة والألوان الدافئة والستائر والفواصل المكانية ذات الأسطح الحسية واللمسية.

ومن الاتجاهات الرائجة أيضاً هذا العام التعدد الوظيفي للأثاث، خصوصاً في الأماكن الضيقة، مثل المكتب القابل للطي.

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