ملصقات المسلسلات الرمضانية تنافس «بوسترات» السينما

المصدر: نجلاء سليم ■ القاهرة

يبدو أن المنافسة التلفزيونية في مسلسلات رمضان، التي تحمل صور كبار نجوم السينما، دخلت في مرحلة جديدة لدرجة تقديم «بوسترات» فنية تضاهي أضخم أفيشات السينما، حيث يتنافس نجوم كبار في تقديم أفيشات مبهرة، تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعلت حماسة الجمهور.

ومن أبرز «البوسترات» التلفزيونية التي تنافس أفيشات السينما أفيش مسلسل «نسل الأغراب»، الذي تصدره فقط النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، وتقاسم النجمان الأفيش بـ«نيو لوك» لم يخطر على بال الجمهور، حيث وضع السقا أسناناً ذهبية، ووضع كرارة كحلاً في عينيه، وتصدرت نظرة الشراسة والحقد على وجهيهما ليشوّقا الجمهور لمباراة تمثيلية حامية ومشوقة بين النجمين. وألهب حماس الجمهور أيضاً «بوستر» مسلسل «الاختيار2» للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، حيث تصدرته صورة للنجمين، وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأفيش صمم بشكل سينمائي محترف.

«ملوك الجدعنة»

ومن «البوسترات» الثنائية التي حققت رواجاً كبيراً، وتم تنفيذها بشكل أقرب للسينما أفيش مسلسل «ملوك الجدعنة» لعمرو سعد ومصطفى شعبان، ومن إخراج أحمد خالد موسى. وظهر شعبان وسعد منفردين أيضاً على الأفيش ليكون الأفيش الثالث الذي يجمع بطلين فقط.

ويشارك في بطولة «ملوك الجدعنة» رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، والراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان.

وفي سياق «البوسترات» الثنائية تصدرت النجمة هند صبري مع النجم أحمد عز بوستر مسلسل «أمن قومي»، حيث تشارك النجمان الأفيش الذي صمم على شكل أفيش فيلم سينمائي بدقة كبيرة.

ويشارك في بطولة «أمن قومي» هشام سليم، نضال الشافعي، والعديد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي مسلسل «اللي ملوش كبير» للنجمة ياسمين عبدالعزيز تم تصميم ثلاثة «بوسترات» بشكل سينمائي واحد تحتله ياسمين عبدالعزيز وحدها، والثاني يتصدره بطل العمل أحمد العوضي، والثالث يتقاسمانه معاً.

فيما تصدرت النجمة يسرا بجوار الفنان السوري باسل خياط أفيش مسلسل «حرب أهلية»، للمخرج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل.

وربما كان «البوستر» الوحيد الذي تصدر فيه أكثر من بطل هو مسلسل «القاهرة كابول»، حيث يظهر من خلال «البوستر» أبطال العمل طارق لطفي وخالد الصاوي، والبطل الثالث على الأفيش كان فتحي عبدالوهاب.

ويشارك في بطولة مسلسل «القاهرة كابول» حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.

أفيشات منفردة

أما «بوسترات» معظم مسلسلات رمضان التي كان شعارها النجم الأوحد، فكان في مقدمتها النجم يحيى الفخراني، الذي تصدرت صورته منفرداً أفيش مسلسله الجديد «نجيب زاهي زركش»، وظهر الفخراني بشكل جديد لم يظهر به من قبل في أعماله السابقة، فيما يشاركه بطولة العمل أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، حنان سليمان ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني. كما ظهر، أيضاً، ياسر جلال منفرداً على أفيش مسلسله الجديد «ضل راجل»، رغم أن هناك أكثر من نجم يشاركه العمل، مثل: اللبنانية نور والفنان محمود عبدالمغني، رنا رئيس، ونرمين الفقي، وإنعام سالوسة، وأميرة العايدي، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح. وظهر، أيضاً، بشكل منفرد الفنان محمد رمضان، في أفيش مسلسله الجديد «موسى»، الذي أطلّ بمظهر صعيدي بالجلباب وكوفية وبلحية كثيفة وشارب.

ومسلسل «موسى» من بطولة رياض الخولي، تارا عماد، سمية الخشاب، هبة مجدى، منذر رياحنة، وحمدي الوزير، ومجموعة من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما تصدرحمادة هلال، أيضاً، «بوستر» مسلسله الجديد «المداح»، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، كما تشارك في البطولة نسرين طافش. أما مسلسل «النمر» الذي ظهر على أفيشه الفنان محمد إمام ملثماً وبشكل غامض، فهو من بطولة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

«الملك» عمرو يوسف

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني، أيضاً، بوستر مسلسل «قصر النيل» بـ«لوك» من عصر الستينات، وكانت وحدها بالأفيش تنظر من نافذة، ويشارك دينا بطولة العمل النجوم: ريهام عبدالغفور وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى. أما مسلسل «الملك» للفنان عمرو يوسف، فقد تصدر أفيشه يوسف وحده أيضاً، رغم أن نجوماً كباراً يشاركونه بطولة المسلسل المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ. وتصدرت الفنانة غادة عبدالرازق وحدها أفيش مسلسل «لحم غزال»، وتشاركها في البطولة مي سليم ووفاء عامر والفنان عمرو عبدالجليل، وظهرت أيضاً نيللي كريم منفردة بأفيش مسلسل «ضد الكسر».

وأخيراً جاءت الفنانة ريهام حجاج وحدها ببوستر مسلسل «وكل ما نفترق»، واتشحت بملابس سوداء، و«لوك» يقترب من الشكل الصعيدي والملابس الشعبية.

• يسرا تخوض «حرب أهلية» بجوار باسل خياط.. والفخراني منفرداً في «نجيب زاهي زركش».

• غادة عبدالرازق وحدها في «لحم غزال».. وبطولة جماعية في «القاهرة كابول».

• نجوم كبار تنافسوا في تقديم «أفيشات» مبهرة أشعلت حماسة الجمهور.

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