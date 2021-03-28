مكارتني يصدر وصفات زوجته الراحلة في كتاب طهي

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

أعلن المغني الشهير بول مكارتني عن إصدار كتاب طبخ نباتي يحتوي على وصفات من زوجته الراحلة ليندا. وكتب الموسيقار على «إنستغرام»، أول من أمس: «قبل سنوات، قبل أن يلتفت أي شخص إلى فكرة قضايا البيئة والصحة ورعاية الحيوان، كانت ليندا تشق طريقها في النظام النباتي، وتخبر الناس عنه وتروّج له». وأضاف أن «الكتاب يحتوي على صور وقصص عائلية، إلى جانب وصفات صحية ولذيذة». ونشر مكارتني (78 عاماً) صورة له مع ابنتيه ماري (51 عاماً) وستيلا (49 عاماً) وهما تعملان معه في «مطبخ عائلة ليندا مكارتني». ومن المقرر أن يصدر الكتاب في نهاية يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news