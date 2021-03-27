العثور على 4 سوريين تجمّدوا حتى الموت في لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

قال محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان، بشير خضر، إنه عثر على أربعة سوريين (امرأتان وطفلان)، موتى، أمس الجمعة، في شرق لبنان، بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

وأوضح أنه عثر على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن.

وأضاف خضر على «تويتر»: «توفوا بسبب البرد القارس. وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا».

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.

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