رمز أميركا.. ارتفاع كبير في أعداد النسر الأصلع

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ازدادت أعداد طيور النسر الأصلع ذات الرأس الأبيض، رمز الولايات المتحدة، أربع مرات منذ 2009، بحسب وزارة الداخلية الأميركية.

وأشارت الوزارة المكلفة حماية المساحات الطبيعية على الأراضي الأميركية إلى أن أعداد هذه النسور المدرجة حتى 2007 على قائمة الأجناس المحمية، والتي كانت «على شفير الانقراض»، ارتفعت بفضل «حظر مبيد (دي دي تي) الحشري»، و«الجهود المبذولة لحفظ» هذا الجنس من الطيور الجارحة.

وباتت الولايات المتحدة تضم 71 ألفاً و500 زوج من هذه النسور، التي ترمز منذ قرون للبلاد.

وفي 1963، وصلت أعداد النسور الصلعاء إلى أدنى مستوياتها مع 417 زوجاً فقط، موزعة على 48 ولاية.

وقالت مارتا وليامز، المديرة المساعدة للهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية، التي نشرت التقرير بشأن النسر الأصلع: «هذا من أكثر النجاحات المعروفة على الإطلاق على صعيد الحفظ».

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