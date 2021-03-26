مقتل 10 أشخاص بسبب حريق طال مستشفى لمرضى كورونا في الهند

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أفاد مسؤولون في الهند، اليوم الجمعة، بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعدما وصل حريق شب في مجمع تجاري إلى مستشفى تعالج مرضى كوفيد-19 في مومباي العاصمة المالية للبلاد.

وقال متحدث إقليمي إن الحريق شب بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة داخل مجمع تسوق في منطقة بهاندوب بمومباي.

وذكر أودهاف تاكراي كبير وزراء ولاية مهاراشترا أنه جرى إجلاء 68 مريضاً من مستشفى «صن رايز» التي تقع في الطوابق العليا من المجمع التجاري، وجرى نقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وأضاف أنه يبدو أن بعض الأشخاص المفقودين عادوا إلى المنزل، وجارٍ تتبعهم.

وكان نحو 78 شخصاً في المستشفى أمس الخميس بحسب السجلات.

ومازالت عملية البحث والإنقاذ لهيئة الإطفاء مستمرة. وجار التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أن الوفيات الناتجة عن الحرائق شائعة في الهند، وغالباً ما ترجع لعدم كفاية إجراءات السلامة، وعدم وجود مخارج للهروب في حالة انطلاع حريق. وغالباً ما تكون الحرائق ناتجة عن المعدات الكهربائية القديمة أو غير المستوفاة لمعايير التشغيل الأمن.

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