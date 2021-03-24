حياة مايك تايسون على الشاشة قريباً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

يحضّر المخرج مارتن سكورسيزي، حالياً، لإنتاج مسلسل تلفزيوني قصير، مستوحى من حياة مايك تايسون، سيتولى خلاله جيمي فوكس دور الملاكم الأميركي الشهير. وسيتولى الأميركي، أنطوان فوكوا، إخراج المسلسل القصير.

وقال تايسون: «أبحث منذ فترة بعيدة عن شخص ليقدم قصتي» على الشاشة، معتبراً أن عودته، أخيراً، إلى الحلبات و«حماسة المعجبين»، توفران «التوقيت المثالي» لهذا العمل حالياً.

وأضاف الملاكم الشهير: «متشوق للتعاون مع مارتن (سكورسيزي)، وأنطوان (فوكوا)، وجيمي (فوكس)، وكل الفريق الإبداعي لنعرض للجمهور مسلسلاً يستعيد مسيرتي المهنية والشخصية، ويشكل أيضاً مصدر إلهام وترفيه».

وفي 28 نوفمبر الماضي، عاد الملاكم البالغ 54 عاماً إلى حلبات الملاكمة، ليتبارز مع روي جونز جونيور (51 عاماً)، في إطار مواجهات أطلقها مايك تايسون، بعنوان: «ليجندز أونلي ليغ»، وتضم بعض كبار الأسماء التي صنعت مجد هذه الرياضة في العقود الأخيرة. ويشكل تايسون المولود في بروكلين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة. وكان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عاماً وأربعة أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم. وعلى الصعيد الرياضي، راكم تايسون الإنجازات مع 37 انتصاراً متتالياً في بداية مسيرته.

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