أين تذهب.. زهور ومفاجآت بانتظار الأمهات في «روزوود أبوظبي»

يحتفي «روزوود أبوظبي» بالأمهات طوال شهر مارس، حيث يقدم عروضاً خاصة تشمل علاجات فريدة في منتجع سينس سبا الصحي، وكعكة تشيز كيك اللذيذة بعرض (2 مقابل 1) للاستمتاع بها حصرياً في يوم الأم، وشاي فترة ما بعد الظهيرة في ردهة بهو المجلس، التي ستزداد تألقاً وتميّزها مع مجموعة خاصة من الأزهار ستتم إضافتها احتفالاً بهذه المناسبة.

ويغطي هذا العرض المتميّز مجموعة متنوّعة من الأطباق الكلاسيكية اللذيذة الخاصة بفترة ما بعد الظهيرة، بما في ذلك الشاي الإنجليزي التقليدي والكعكات الوردية مع مربى الفراولة ومربى مرملاد البرتقال والقشدة المخثرة. وتشمل الساندويشات: ساندويش الدجاج المحضّر على طريقة دول البحر الأبيض المتوسط، وساندويش لحم البقر المشوي مع الخردل والفجل، وساندويش السلمون المقدد مع جبنة كريم الليمون، وساندويتش جبن القريش مع الطماطم، وساندويش سرطان البحر والمانجو بخبز البريوش. وبالطبع لن تكتمل تجربة شاي ما بعد الظهيرة من دون مجموعة مختارة من الحلويات اللذيذة.

وللراغبين في الاستمتاع بمزيد من النكهات، فإن تجربة شاي ما بعد الظهيرة في المجلس تشتمل أيضاً على أطباق شرقية بنكهات من بلاد الشام والجزيرة العربية وآسيا، إضافة إلى مجموعة شهيّة من الخيارات النباتية. ويتوافر هذا العرض يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى السادسة مساءً بسعر 210 دراهم، ويقدّم المجلس عرضاً إضافية خاصاً بيوم الأم فقط، حيث يتيح الفرصة للضيوف للاستمتاع بعرض (2 بسعر 1) من كعكة التشيزكيك الوردية، الذي يمكن الحصول على بسعر 47 درهماً بين الساعة السابعة صباحاً حتى منتصف الليل.

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