أين تذهب.. «هوتيل كارتاخينا» يحتفل بعظمة الأمهات

الأمومة هي أروع دور تؤدّيه المرأة، لذا ترغب مالكة مطعم هوتيل كارتاخينا، بوينديا وفريق عملها، في الاحتفال بعظمة المرأة خلال يوم الأمّ. وبين أحضان ديكور داخلي رائع وأجواء احتفالية ممتعة وسط إطلالات خلّابة على برج خليفة، صُممت تجربة الطعام الفاخرة لتتمكّن من تدليل أمّك بالطريقة التي تستحقها فهي جوهرة نادرة لا تُعوّض.

سنُقدّم لأمهاتنا الرائعات تجربة طعام منقطعة النظير مع أطباق لاتينية مُعدّة بلمسة استثنائية من قائمة الطعام الانتقائية، إلى جانب عرضين مميزين يشملان باقة من أزهار الديزي ومشروباً فاخراً وطبق حلوى مُعدّ خصيصاً لهذه المناسبة. كما سيحظى كل من يقوم بالحجز المبكر في يوم الأمّ بحقيبة مليئة بمستحضرات التجميل المفضّلة لدى بيونديا، التي تشمل مستحضرات العناية بالأظافر والشعر من علامة «أمفيس» لتعزيز جمال المرأة والحدّ من علامات التقدّم في السنّ، إذ تتألف من أجود معادن البحر والمغذيات الأساسية للتألق بشعر رائع وأظافر صحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news