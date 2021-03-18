«البولدوغ» تهدّد «اللابرادور».. في تصنيف أكثر الكلاب شعبية

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

تقترب كلاب البولدوغ الفرنسية من التغلب على كلاب اللابرادور كأكثر الأنواع شعبية في الولايات المتحدة، كما أفادت جمعية «أميريكن كينيل كلوب» أمس.

وقفزت تلك الكلاب ذات الوجه المسطح التي يطلق عليها عادة «فرنشيز»، من المركز الرابع إلى الثاني في تصنيف النادي لأكثر الكلاب شعبية العام الماضي.

وأزاحت كلاب البولدوغ الفرنسية كلاب جيرمان شيبرد (الراعي الألماني) من المركز الثاني، وهو المركز الذي شغلته الأخيرة منذ عام 2009، إلى المركز الثالث. كما تجاوزت «البولدوغ» كلاب الغولدن ريتريفر.

وكانت كلاب اللابرادور أكثر الأنواع شعبية في أميركا عام 2020 للسنة الـ30 على التوالي، وفقاً للسجلات. لكن «أميريكن كينيل كلوب» قالت إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتصدر البولدوغ الفرنسي هذا التصنيف. وازدادت شعبية كلاب البولدوغ الفرنسية التي يبلغ طولها عادة 30 سنتيمتراً ووزنها أقل من 12 كيلوغراماً، جزئياً بسبب امتلاك مشاهير حيوانات منها.

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