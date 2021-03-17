ميشيل أوباما: شهادة ميغان مع أوبرا تدمي القلب

المصدر: لندن - رويترز

قالت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، إن ما روته ميغان، زوجة الأمير البريطاني هاري، عن تعليق أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بخصوص مدى سمرة بشرة ابنها، قبل ولادته، يدمي القلب، وإنها تأمل أن تكون تجربة ميغان درساً للعالم.

واتهمت ميغان وهاري أحد أفراد العائلة المالكة بإثارة مخاوف عنصرية بشأن ابنهما، كما اتهما أفراد الحاشية بتجاهل طلب ميغان المساعدة، عندما كانت تعاني ميولاً انتحارية.

وتواجه العائلة المالكة أكبر أزماتها منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، عام 1997، بسبب مقابلة ميغان وزوجها مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.

وقالت السيدة الأولى الأميركية السابقة لقناة «إن.بي.سي نيوز»، رداً على سؤال عما روته ميغان عن التعليق على لون بشرة ابنها «أشعر أنه أمر يدمي القلب، كانت تشعر وكأنها بين أسرتها، لكن أسرتها لم تفكر فيها بهذه الطريقة».

وأضافت «كما قُلت من قبل إن العرق ليس معضلة جديدة في عالم الملونين، لذلك ليس من المفاجئ أن تسمع ما شعرت به، وتراها تعبّر عنه».

وتابعت «أعتقد، وما آمل فيه، وما أفكر فيه، هو أن هذه أسرة واحدة في المقام الأول. أدعو لهم بالمغفرة والتعافي، حتى يتخذوا من هذا الأمر درساً لنا جميعاً».

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