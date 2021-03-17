وفاة يافيت كوتو «شرير جيمس بوند» عن 81 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

توفي الممثل الأميركي يافيت كوتو الذي كان في سبعينات القرن العشرين أول أسود يؤدي دور «شرير» في سلسلة أفلام جيمس بوند، وعرف لاحقاً بدوره في فيلم «إليين»، عن عمر يناهز 81 عاماً، على ما أفاد مدير أعماله.

وفي منشور عبر «فيس بوك» وصفته زوجته سيناون تيسا بأنه كان «أسطورة»، وكتبت متوجهة إليه «لقد أديتَ دور الشرير في بعض أفلامك لكنك بطل حقيقي بالنسبة لي ولكثر آخرين أيضاً».

وُلد يافيت كوتو في نيويورك لأب هاجر من الكاميرون وأم كانت تعمل ممرضة في الجيش الأميركي. وظهر للمرة الأولى كممثل محترف في هارلم عام 1960.

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