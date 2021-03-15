مطرب عمره 19 عاماً يمثّل السويد في «يوروفيجن»

المصدر: أوسلو ■ د.ب.أ

يمثل المغني توسين تشيزا السويد في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لهذا العام، بعد فوزه في مسابقة بأغنيته «فويسز». وتفوق تشيزا، المعروف باسم توسي، على 11 مرشحاً آخر، مساء أول من أمس، في استوكهولم، ليفوز بشرف تمثيل السويد في المسابقة.

وقال توسي (19 عاماً) إنه «مصاب بحالة من الذهول».

جاء توسي إلى السويد للمرة الأولى في سن الثامنة، بعد فراره لثلاث سنوات من الحرب في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية موطنه.

وحصلت أغنيته على أكبر عدد من الأصوات فاز بها متسابق في نهائي سويدي.

وأوضح أن الأغنية تدعو الناس لأن يكونوا على طبيعتهم، وهي دعوة إلى الحرية والقبول والرحمة.

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