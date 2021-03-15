هلا بالسفر.. جزيرة بوليفوشي: شواطئ بيضاء شاسعة بلا «كمامات»

المصدر: الإمارات اليوم

تعدّ جزر المالديف واحدة من الوجهات الدولية القليلة المتاحة لجميع المسافرين في الوقت الحالي. حيث سيطرت جزر المالديف على وضع فيروس «كورونا»، مع تسجيل أقل عدد من الإصابات منذ بداية الجائحة، والعودة إلى الحياة الطبيعية من دون حاجة إلى ارتداء قناع الوجه.

وتقع جزيرة بوليفوشي في جنوب مالي أتول، المالديف، وعلى بُعد 20 دقيقة فقط بالقارب الفخم من مطار فيلانا الدولي، حيث منتجع أوزن ريزيرف بوليفوشي الكبير بفخامة وجمال مستوحى من الطبيعة، حيث تقع في بحيرة شاطئية نقية في جنوب مالي أتول، وهومنتجع في جزيرة خاصة تتميز بشواطئ بيضاء وفيروزية شاسعة المياه على هامش منتجع الجزيرة الخضراء.

وفي طليعة الخدمات المصممة حسب الطلب من الدرجة الأولى يقدم خدمات «أوبر لوكس» بطريقة متميزة، كما قام بدمج الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي بانسجام متناغم يحتضن الجمال الاستوائي للجزيرة، فقد استخدم الرخام الأخضر الغني «الغابات الماطرة» في أرضيات الفيلات، وورق الحائط الأنيق المنسوج يدوياً والألوان الاستوائية، وتبرز الأناقة والروعة بالديكور المزخرف.

وتمتد جزيرة بوليفوشي التي تشكلت على شكل مثمن لمسافة تزيد علي 750 متراً في 100 متر عند أقصى امتداد لها. وتتصل برصيف «فيلات الماء» الخشبي بطول 750 متراً. وقد خُصص رصيف خاص للمحميات السبع الفخمة المتراصة لإضافة الخصوصية المطلقة.

عندما يخطو الضيوف إلى جزيرة بوليفوشي يتم الترحيب بهم بنفخ البوق وتترافق المصادفة مع وضع سعف النخيل المصنوع يدوياً مع قرع الطبول الإيقاعي «بودو بيرو» و Sangu صفير، وترحيب كورومبا المنعش (جوز الهند الطازج).

أما صالة الوصول الفخمة فبنيت الجدران المتعاقبة ببلاط سوكابومي الحجري الأخضر، وتتألق بدرجات ساحرة من اللون الأخضر تتدرج من اليشم إلى الزمرد.

مع تجديد جميع فيلات المنتجع المنفرد الـ90، التي تقع فوق الماء وشاطئ البحر، فقد شهدت إضافات عديدة مثل الخزائن الكبيرة والحمامات المكيفة المغلقة بالزجاج وأحواض الاستحمام الرائعة في الهواء الطلق. كما تضفي الشاشات المزخرفة بأناقة على الألواح الأمامية للأسرة وفي الحمامات الرئيسة للأجنحة لمسة أنيقة للفيلات فائقة الفخامة.

وتعدّ أجنحة أوشن بول التسعة، والمنتجعات السبعة أوشن ريزيرف، أكثر الأماكن جذباً للزوار، مع منزلقاتها المائية الضخمة، التي تبدأ من الطابق العلوي وتسقط مباشرة في مياه البحيرة الصافية.

ويعتبر «رويال ريزيرف» أكثر أماكن الإقامة تميزاً، حيث يوفر أقصى درجات العزلة والخصوصية لاستضافة العائلة والأصدقاء، كما يتمتع بمساحة 400 متر مربع مقسمة على ثلاث غرف نوم ومسبح، ويمكن تحويله إلى بنغل من خمس غرف نوم مع مسبحين.

وصمم كل مطعم بطابع فردي خاص لمزيد من الاستمتاع بأجواء تناول الطعام، فحدود الأرضية الرخامية الزرقاء والأقمشة العصرية والسجاد الريفي تضفي أجواء معاصرة على مطعم «فيستا ديل مار»، الذي يقدم الطعام طوال اليوم، كما تمت إضافة حديقة الشيف، وهي حديقة مطبخ استوائي، لتتيح للطهاة وضع المنتجات العضوية والأعشاب والخضراوات الدقيقة إلى قوائمهم على مدار السنة، لإثرائها بأطباق مليئة بالنضارة والنكهة.

أنشطة لابد من تجربتها مع العائلة

انطلق على لوح طائر

حلق مثل طائر النورس واغطس مثل الدلفين وأنت تطير حول المحيط الهندي. تجربة الاستحلاب المائي المبهجة هذه هي واحدة من أكثر الأنشطة المليئة بالأدرينالين في جزر المالديف. انقض في الهواء قبل أن تندفع تحت الأمواج، تاركاً أثراً رغوياً في أعقابك.

جرب التزلج على الجليد

التزحلق على الجليد في جزر المالديف؟ نعم، يعدّ منتجع أوزن ريزيرف بوليفوشي موطناً لحلبة للتزلج على الجليد على الشاطئ، وهي الأولى في جزر المالديف. استبدل كرسي التشمس الخاص بك بألعاب التزلج والقفز من الرمال إلى الجليد للتزلج حول حلبة التزلج الاصطناعية المبتكرة.

اقفز على عجلتين ودواسة

مع عدم وجود طرق، يعدّ ركوب الدرّاجات أسهل وسيلة نقل في جزر المالديف، والطريقة المثالية للاستمتاع بجمال الجزيرة الطبيعي. قفز على عجلتين ودواسة عبر مسارات الغابات المطيرة والبحيرات اللازوردية في وتيرتك الخاصة. ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بالأنشطة اليومية في KUDA KOLI KIDS

KLUB. كما يشمل صنع البيتزا والرسم على الوجه والألعاب الخاضعة للإشراف في مسبح عائلات النادي.

كما يوفر المنتجع خدمة شاملة كل الوجبات حال الإقامة في مجموعة من المطاعم مثل VISTA DEL MAR تناول الطعام طوال اليوم، وشاطئ سانغو الذي يمتاز بنكهاته الطازجة الحديثة والمغربية، ولعشاق المطبخ الهندي التقليدي، يأخذك Saffron في رحلة طهوية عبر حدود الهند. استمتع بطبقة مطلية مسبقاً من ثلاثة أطباق وعشاء يضم أطباقاً تاريخية مستوحاة من الزعفران.

• منتجع أوزن ريزيرف بوليفوشي في بحيرة نقية في جنوب مالي أتول.

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