عازف أميركي شهير يتلقى اللقاح وسط احتفال

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

احتفل عازف التشيلو الأميركي الشهير يويو ما، بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» محولاً 15 دقيقة يفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة، بعد تلقي اللقاح إلى احتفال عزف خلاله على التشيلو للآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم.

وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن العازف ذات الأصل الصيني المشهور عالمياً (‏65 عاماً)‏ حصل على الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» يوم السبت في بيركشاير بولاية ماساتشوستس في إحدى الكليات المجتمعية، على بعد نحو 25 ميلاً جنوب شرق ألباني في نيويورك. وشاركت الكلية مقاطع من أدائه عبر «فيس بوك».

وقال أحد العاملين في عيادة التطعيم، ويُدعى ريتشارد هول، لصحيفة «بيركشاير إيجل»: «لقد أراد يويو ما رد الجميل». ويعيش ما في بيركشاير ويعمل بدوام جزئي، وقدم عازف التشيلو الشهير الحائز جوائز «غرامي» سلسلة من الحفلات الموسيقية المفاجئة في سبتمبر للعاملين في الخطوط الأمامية إلى جانب إيمانويل آكس.

وتم تطعيم أكثر من 880 ألف شخص في ولاية ماساتشوستس بشكل كامل ضد «كورونا»، وهو عدد يقترب من 13% من سكان الولاية البالغ عددهم 6.8 ملايين نسمة.

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