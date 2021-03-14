راقصة باليه روسية تؤدي «بحيرة البجع» على الجليد لإنقاذ البيئة

المصدر: سان بطرسبرغ ■ رويترز

تركت راقصة الباليه الروسية، إلميرا باجوتدينوفا، واحداً من أكثر مسارح روسيا هيبة، لترقص على مياه خليج فنلندا المتجمدة، احتجاجاً على مشروع روسي يقول السكان إنه يهدد البيئة في مكان فريد.

وتحدت إلميرا درجات حرارة تحت الصفر بحذاء وحلة رقص خفيفة، لتسجل مقطع فيديو وهي ترقص على المياه المتجمدة لخليج باتارينايا، بعد أن قرأت تقارير عن بناء صوامع للغلال في هذا الموقع.

ونشرت إلميرا مقطع فيديو، وأضافت إليه موسيقى من باليه بحيرة البجع، في إشارة للبجع الذي يعيش في المنطقة التي تبعد 50 كيلومتراً غرب مدينة سان بطرسبرغ. وكتبت على «فيس بوك»: «هذا مكان فريد، حيث يعشش البجع في الربيع.. وكل هذا مهدد بالدمار».

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