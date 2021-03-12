أين تذهب.. إقامة مميزة في منتجع عجمان سراي

دعا منتجع عجمان سراي، أحد منتجعات لاكشري كوليكشن، الباحثين عن ملاذ يأخذهم بعيداً عن صخب وضجيج حياتهم اليومية، لقضاء عطلة مثالية.

ويرحب عجمان سراي، الذي يعتبر أول منتجع لاكشري كوليكشن بجانب الشاطئ في الشرق الأوسط، بضيوفه، ويمنحهم باقة إقامة رائعة تتضمن ترقيات مجانية في جميع غرفه الفخمة البالغ عددها 205 غرف.

وإضافة إلى الأجواء المميزة في المنتجع وبهدف تلبية متطلبات الضيوف المحبين للأنشطة المتنوعة، تتضمن الباقة أيضاً استخداماً غير محدود لمركز اللياقة البدنية الخاص بالمنتجع وملعب الاسكواش والمسبح والشاطئ، ما يمنح الضيوف مجموعة كاملة من الأنشطة المتنوعة التي تجمع ما بين الحيوية والاسترخاء خلال إقامتهم.

ويلبي منتجع عجمان سراي رغبات ضيوفه العصريين، حيث يضمن لهم الأجواء المريحة مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل خدمة الواي فاي المجانية وتجربة سبا GOCO الممتعة، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المطاعم التي تلبي مختلف الأذواق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news