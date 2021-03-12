أين تذهب.. «هانتر آند باريل» في دبي.. تجربة شواء فريدة

كشف مطعم هانتر آند باريل، الوجهة الأسترالية العصرية الحائزة على جوائزعدة ، عن افتتاح أبوابه في فندق فيدا تلال الإمارات، ليثري مشهد تناول الطعام في الإمارات ويتيح للضيوف التلذذ بأشهى أطباق الستيك المحضرة على الفحم.

ويشتهر هانتر آند باريل، الذي يضمّ مطعماً وردهة، بأساليب طهو متميزة تعتمد على شواء اللحوم والخضراوات الطازجة على الفحم، بالإضافة إلى مجموعته الفريدة من المشروبات المُعتّقة والمصممة لتعزيز نكهات أطباقه الاستثنائية.

وتزخر قائمة طعام هانتر آند باريل بأطباقٍ تقليدية محضرة بحرفية من مكونات عالية الجودة ومشوية على الفحم، ليتيح لضيوفه الاستمتاع بمشاركتها وسط أجواءٍ مريحة.

ويقدم المطعم الذي يتسع لـ232 ضيفاً وجبات الغداء والعشاء وغيرها من الوجبات، ويضم صالة طعام فسيحة وركن مشروبات شاملاً بالقرب منها، إلى جانب مساحتين مخصصتين للمجموعات والمناسبات الخاصة ومساحات ترفيهية أخرى لمتابعة الفعاليات الرياضية أو الاستمتاع بألحان منسق الأغاني، ما يسمح لرواده من المقيمين في الإمارات بالتلذذ بأشهى المشاوي على الفحم وقضاء أوقات مميزة.

وتُقدَّم أسياخ اللحوم المشوية التي يتميز بها المطعم مع قطع البطاطس الطازجة أو السلطة بأسلوبٍ أنيق. كما يوفر المطعم خياراتٍ أخرى من أفخاذ الدجاج والسلمون البري ولحم الواجيو مع الثوم وإكليل الجبل، بينما يُحضر الكباب المصنوع من خمسة أنواع من الحبوب بطريقة محلية مع صلصة الحمص بالطحينة.

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