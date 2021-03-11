مواء قطط ينقذ سكاناً نائمين من حريق في ألمانيا

المصدر: ألمانيا ■ د.ب.أ

حذّر مواء قطط عدة سكاناً نائمين من حريق نشب في منزل بحديقة في ميناء بريمرهافن شمالي ألمانيا، الليلة قبل الماضية.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء أمس، إن القطط أصدرت مواء بصوت عالٍ لدرجة أن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا نائمين في المنزل استيقظوا.

وتمكنت جميع الحيوانات والبشر من الفرار إلى الخارج سالمين، قبل أن تسد النيران منطقة الخروج. وبحسب رجال الإطفاء، اندلع الحريق في مدخل المبنى وامتد من هناك إلى السطح. ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news