الفنانة اللبنانية زينة مكي: أنا وظهري المصنوع من حديد!

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الممثلة اللبنانية زينة مكي، سجالا واسعا وموجة من التعاطف، على منصات التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت على "انستغرام" صورة لنفسها وهي تحمل صورة شعاعية لظهرها الذي رممه الأطباء لها بالحديد.

وعلقت زينة على الصورة قائلة: "هذه أنا، وهذا ظهري المصنوع من حديد الذي يعكس الشجاعة، أحيي السقوط الذي جعلني أقف ثانية، أحيي الإصابات التي جعلتني ما أنا عليه اليوم، أحيي الندبات التي لن أخفيها أبداً".

وأضافت: "أحيي الليالي والأيام المؤلمة وعدم الاستسلام أبداً، أحيي نفسي المغامرة، وكل ما مررت به في حياتي وكل العقبات التي تجاوزتها، أنا ممتنة جداً".

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