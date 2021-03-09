بعد «حادث عضّ» في البيت الأبيض.. إعادة كلبي بايدن إلى منزل العائلة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد «حادث عض» تعرّض له ضابط أمن في البيت الأبيض، كما أفادت وسائل الإعلام الأميركية أمس الاثنين.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع «جيرمن شيبرد»، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشار المصدران إلى حصول «حادث عض» من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات. إلا أن الحادث اعتُبر خطيراً بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الماضي.

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الماضي، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن.

وقالت لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية «عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما كثيرون من الناس».

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