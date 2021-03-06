«سيزرز بالاس دبي».. عروض متميزة على الشاطئ والسبا

أعلن «سيزرز بالاس دبي» عن عروض خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي خلال شهر مارس، ويمكن للسيدات اللاتي يتطلعن إلى تدليل أنفسهن حجز باقة «Rub Your Back» في Qua Spa الفاخرة، والاستمتاع بتجربة تجمع بين الحيوية والاسترخاء. وبالنسبة للباحثات عن الاسترخاء على الشاطئ، يمكنهن الحصول على دخول مجاني إلى شاطئ Neptune Beach والاستمتاع بالإطلالات الخلابة وعروض المأكولات والمشروبات المتميزة.

ويبدأ العرض بجلسة للعناية بالوجه تستمر 50 دقيقة باستخدام زيت الدخن الذهبي المكرر والكولاجين النقي لترطيب البشرة ونعومتها وإشراقها للحصول على تجربة علاج متميزة، ويتواصل العلاج مع جلسة أخرى مدتها 30 دقيقة لتدليك الظهر وتخفيف أي آلام مزعجة، ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالدخول المجاني إلى المسبح والشاطئ.

كما يمكن للسيدات الاستمتاع بأجواء الشتاء وقضاء يوم على شاطئ سيزرز بالاس دبي الخاص ومشاهدة الإطلالات الخلابة للخليج العربي. واحتفالاً بيوم المرأة العالمي، ستحصل أول 20 سيدة تقوم بالحجز على دخول مجاني إلى شاطئ Neptune Beach مع خصم 20% على المأكولات والمشروبات عند تناول الطعام في مطعم هيلز كيتشن للشيف العالمي غوردون رامزي.

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