تونس تطوي صفحة جريمة قتل طفل هزت الرأي العام

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طوت تونس صفحة جريمة بشعة هزت الرأي العام وأثارت ردود فعل واسعة وغاضبة، بعد أن حكمت المحكمة الجنائية في مدينة بنزرت التونسية بالإعدام في حق 5 أشخاص ارتكبوا جريمة قتل الطفل ربيع.

ونقلت إذاعة "إي أف أم" عن الناطق الرسمي باسم المحكمة، أن المحكمة أقرت حكم الإعدام شنقا ضد عمتي الضحية، وزوج إحدى العمات وابنه، إضافة إلى عراف.

وتعود أحداث هذه الجريمة، عندما اختفى الطفل ربيع في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور على جثته، مقتولا ومقطع الأطراف داخل كيس، بحسب " روسيا اليوم".

وبعد مدة كشف سجين لوالد الضحية أن شقيقته، عمة الطفل، وزوجها، نفذا الجريمة. وانطلقت على إثر ذلك التحقيقات على مراحل متعددة، قبل إقرار الحكم الإبتدائي بإعدام المتورطين الخمسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news