ميغان ماركل تحصل على 620 ألف دولار من «مايل أون صنداي»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أصدر القضاء البريطاني، أمس، قراراً بتضمين الشركة الناشرة لصحيفة «مايل أون صنداي» الشعبية البريطانية، مبلغ 450 ألف جنيه إسترليني (628 ألف دولار) لزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، بدل مصروفات دعوى كسبتها ضد الصحيفة لنشرها رسالة وجهتها إلى والدها. وكانت ميغان 39 عاماً، حققت، في فبراير الماضي، مكسباً في الدعوى التي رفعتها ضد الصحيفة الواسعة الانتشار، واتهمتها فيها بالتعدي على خصوصيتها.

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