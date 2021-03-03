هل تمت المصالحة؟.. رسالة من السدحان إلى القصبي: والله ثم و الله أني أحبك

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان، رسالة عتاب إلى مواطنه الفنان ناصر القصبي، مرفقة بأغنية مؤثرة للفنان راشد الماجد. وقال السدحان، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" :" والله ثم و الله أني أحبك، و هذي رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك".

وجاءت رسالة العتاب التي تلقاها القصبي، من السدحان، بعد أكثر من 10 سنوات من انفصالهما الفني، وشراكتهما في واحد من ابرز المسلسلات الكوميدية "طاش ما طاش". ويتوقع الجمهور المتشوق لعودتهما إلى العمل معا، أن يتم المصالحة بين النجمين الكبيرين في أقرب وقت.

ويعد ناصر القصبي وعبدالله السدحان من أكثر النجوم تأثيراً في المجتمع السعودي، فقد ارتبطا فنياً منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدَّما سوياً عديداً من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر.

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