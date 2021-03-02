السعودية: لقاح «كورونا» شرط رئيس للمشاركين في الحج

المصدر: الرياض-د ب أ

وجّه وزير الصحة السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، واعتباره الشرط الرئيس للمشاركة.

وقال الربيعة في تعميم له، مساء أمس: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام الحالي، وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ولم يكشف وزير الصحة السعودي عما إذا كان الحجاج القادمون من خارج المملكة أو حجاج الداخل سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة، أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات، مثل ما حدث العام الماضي.

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