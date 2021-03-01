كمامات وتباعد..مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

المصدر: نيويورك-د ب أ

أعلن أمس عن السماح لمدن الملاهي في ولاية نيويورك الأميركية بإعادة فتح أبوابها في الربيع فيما تستعد المنطقة لإعادة الفتح مجددا للنزهات العائلية بعد تجديد قيود جائحة كورونا في الشتاء.

وأعلن الحاكم أندرو كومو أنه سيكون على الزوار أن يرتدوا الكمامات ويحافظوا على التباعد الاجتماعي بينما سوف تسمح المتنزهات بدخول ثلث الأعداد المعتادة فقط.

وسوف تكون ملاهي «كوني أيلاند» الشهيرة في ضاحية بروكلين بنيويورك التي ظلت مغلقة العام الماضي، بين الأولى التي سوف تعيد فتح أبوابها أمام الزوار بدءا من التاسع من أبريل فصاعدا.

وقال كومو إن منشآت الترفيه المغطاة مثل مراكز الترامبولين وألعاب الأركيد التي تعمل بالعملات المعدنية سوف يعاد فتح أبوابها في نهاية مارس. وهذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي يعلن فيها الحاكم عن تخفيف في قيود الجائحة.

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