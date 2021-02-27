بالصور.. معالم دبي تتزين احتفاء باليوم الوطني الكويتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت دبي دولة الكويت الشقيقة أفراحها بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ60، والتي تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية القوية بين الإمارات والكويت.

وشهدت بعض أبرز الوجهات والمعالم السياحية في دبي، أمس، مظاهر احتفالية، واكتست الألوان الحمراء والبيضاء والسوداء والخضراء، حيث تزين «برج خليفة» بإضاءة كاملة للعلم الكويتي، كما استمتع زوار «برواز دبي» برؤية علم الكويت المضاء على جوانب هذا الصرح المميز من 23 حتى 25 فبراير الجاري.

كما كان زوار «فستيفال باي» في «دبي فستيفال سيتي مول» على موعد مع عرض «تخيل» المميز الحاصل على العديد من الجوائز، والذي حقق إنجازات مهمة تم تسجيلها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، حيث شهد العرض الذي أقيم بتاريخ 25 فبراير مزيجاً من عروض النوافير الراقصة وإسقاطات الليزر الملونة والمؤثرات الضوئية، وبعد انتهاء العرض زينت إضاءة العلم الكويتي واجهة مبنى فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وأضاء «برج العرب» على مدار يومي 23 و24 فبراير الجاري واجهته باللون الأزرق احتفالاً باليوم الوطني الستين لدولة الكويت.

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