إيطاليا.. توابيت تطفو على سطح البحر بعد انهيار مقبرة عمرها 100عام

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طفت عشرات التوابيت في البحر قبالة قرية شمال إيطاليا بعد أن تسبب انهيار أرضي في انهيار مقبرة، عمرها 100 عام وسقوط القسم المنهار إلى البحر.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الإجتماعي عمال الطوارئ في قوارب وهم يبحثون عن ما يقدر بنحو 200 تابوت في المياه.

وقال رئيس بلدية القرية لوسائل إعلام إن ما حصل "كارثة لا يمكن تصورها" في منطقة تشهد انهيارات أرضية.

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