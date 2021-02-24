مغامر بولندي اجتاز الأطلسي ثلاث مرات يموت على قمة كيليمنجارو

المصدر: وارسو-أ ف ب

قضى البولندي ألكسندر دوبا (74 عاما) المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيدا على متن قارب كاياك ثلاث مرات آخرها قبل أربع سنوات، بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو، على ما أعلنت عائلته اليوم.

وكتبت العائلة عبر صفحة الرياضي البولندي على فيسبوك "ببالغ الأسى نعلمكم بأن راكب الكاياك الكبير ألكسندر دوبا توفي في 22 فبراير. لقد مات ميتة مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في إفريقيا، الكيليمنجارو، محققا أحلامه".

وأفادت معلومات إعلامية أن المغامر توفي بعد تسلقه أعلى قمة في إفريقيا (5891,8 مترا). وقد أغمي عليه قبيل النزول ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه.

واشتُهر المهندس المتقاعد بعدما اجتاز وحيدا ومن دون مساعدة المحيط الأطلسي على متن قارب كاياك ثلاث مرات، أولها من دكار إلى أكاراو البرازيلية بين أكتوبر 2010 وفبراير 2011، والثانية من لشبونة إلى بورت كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية بين أكتوبر 2013 وأبريل 2014.

وفي الرحلة الثالثة انتقل دوبا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية، وقد اجتاز مسافة 6680 كيلومترا بقوة ذراعيه في خلال 111 يوما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news