ورشة بلغة الإشارة حول أساسيات الأمن الإلكتروني

المصدر: الشارقة - Àالإمارات اليوم

نظمت إدارة سلامة الطفل في الشارقة ورشة توعية حول أساسيات الأمن الإلكتروني، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، قدمها بلغة الإشارة، الطالب راشد الكتبي (18 عاماً)، من مدرسة الأمل للصم، وذلك في إطار مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني». وأوضح الكتبي في مستهل الورشة، التي أقيمت عن بُعد عبر الاتصال المرئي، أن الأمن الإلكتروني هو حماية أجهزة الكمبيوتر و«الآيباد» والهاتف و«البلاي ستيشن» والأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة، مشيراً إلى العديد من الأسباب التي تجعل الفرد يتعرض لمثل هذه الهجمات منها، سرقة بياناته، وانتحال شخصيته، وامتلاكه معلومات قيمة.

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