صور..فنانة بريطانية تحول أكياس الشاي المستعملة إلى أعمال فنية مميزة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

عندما لم تجد الفنانة البريطانية جان هيث أماكن لتخزين لوحاتها التي ترسمها خلال فترة الإغلاق الناجم عن وباء " كورونا"كطورت طريقة مبتكرة للتحايل على الأمر. فقد صارت هيث، ترسم أعمالا فنية مصغرة على أكياس الشاي المستعملة.

وقالت جان هيث لهيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي": "في البداية كنت أرسم كثيرا خلال الإغلاق الناجم عن الوباء، وأخزن ما أرسمه في كل مكان بالمنزل حتى نفدت المساحة". ولذلك بحثت عن طريقة للرسم دون ان تتطلب الرسومات مساحة كبيرة في بيتها الصغير. ومن خلال أكياس الشاي المستعملة أنجزت هيث العشرات من الأعمال الفنية الصغيرة التي حققت شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وصار لها آلاف المتابعين من انحاء العالم.

وقامت هيث التي اعتادت احتساء القهوة سابقا بشراء أكياس شاي بالجملة، كما طلبت من الأصدقاء والعائلة إرسال تلك التي تحمل علامات غير معتادة.

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