اتهام مسؤول علمي أميركي بسرقة بيض أسماك لصنع الكافيار

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اتُّهم مسؤول عن برنامج رسمي للحفاظ على الحفشيات في بحيرة ويسكونسين في شمال الولايات المتحدة بسرقة بيض هذه الأسماك المخصصة أساساً لغايات بحثية، بهدف تحضير الكافيار للاستخدام الشخصي، وفق وسائل إعلام أميركية.

ويُسمح بصيد الحفشيات، وهي أسماك تعيش في المياه العذبة، ويُحوّل بيضها إلى كافيار، خلال فبراير في بحيرة وينيباغو، التي تكون متجمدة في هذه الفترة. ويمكن للصيادين الهواة الاحتفاظ بغلّتهم منها، لكن يُمنع عليهم بتاتاً بيعها.

وتلقى حراس تابعون لهيئة إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسين توجيهات بجمع الحفشيات، التي لا يرغب الصيادون في الاحتفاظ بها لتقديمها إلى برنامج بحثي يهتم بهذا الجنس المهدد، وفق قناة «فوكس 11 نيوز» المحلية. غير أن عالم الأحياء المكلف الإشراف على البرنامج، يواجه حالياً تهمة السرقة، إذ يُشتبه في أنه سرق بيض هذه الأسماك، وإيداعه خصوصاً لدى أحد المقاهي في المنطقة. واتُّهم راين ب. كونينغز بسرقة البيض لإعطائه إلى صاحب مقهى كان يحوّله إلى كافيار، للحصول على حصة منه، بقيمة قدّرها المحققون بـ20 ألف دولار.

وخلص التحقيق، الذي تجريه منذ 2017 الهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية إلى تقديم شكوى الأسبوع الماضي، وتوقيف كونينغز وثلاثة آخرين متهمين بالضلوع في عمليات السرقة. وفي رسالة إلى «نيويورك تايمز»، أكد محامي عالم الأحياء أن موكله سيدفع ببراءته.

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