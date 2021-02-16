غوريلات حديقة حيوان سان دييغو تتعافى من «كورونا»

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

تعافت الغوريلات في حديقة حيوان «سان دييغو سفاري بارك»، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي مستعدة حالياً لاستقبال زائريها، بحسب ما أعلنه مسؤولو الحديقة في مطلع الأسبوع.

وذكرت صحيفة «ذا سان دييغو يونيون تريبيون» الأميركية، أن الغوريلات الثماني ظلت متوقفة عن استقبال الزائرين بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد في يناير الماضي. وقام خبراء في الطب البشري والبيطري برعاية الغوريلات خلال تلك الفترة.

ومن المحتمل أن تكون الغوريلات قد أصيبت بالفيروس من أحد حراس الحديقة الذي ثبتت إصابته بمرض «كوفيد-19» في مطلع يناير الماضي.

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