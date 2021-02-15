اسرائيل..حُمص وكنافة وبيتزا مجانا للتشجيع على لقاح "كورونا"

المصدر: تل أبيب -د ب أ

أعلن مجلس بلدية تل أبيب اليوم الاثنين، أنه سيستخدم وجبات غذاء مجانية كحافز لتشجيع السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بعد استخدام مبادرة مماثلة في مدينة بني براك المجاورة .

وقال مجلس المدينة إنه بإمكان سكان منطقتين من المناطق التي تسمى بالمناطق "الحمراء " فى المدينة واللتين تعانيان من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وانخفاض نسبة الاقبال على تلقي التطعيمات، الحصول على الطعام مقابل تلقي جرعات اللقاح. وفي يافا، يتم توفير الأطباق التقليدية الشرق أوسطية كالحمص والكنافة

وسيتمكن السكان الذين يظهرون دليلا على تلقيهم التطعيم وبطاقة خاصة بسكان تل أبيب، والتي يمكنهم أيضا الاشتراك في الموقع في الحال، من الحصول على هديتهم.

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