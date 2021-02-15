صور..علي صرصور..منجد أردني يصنع بذلات ملونة من بقايا قماش الكنب

المصدر: الأردن- رويترز

يتعامل على صرصور، وهو منجد أردني شغوف بالأزياء، مع شوارع العاصمة الأردنية عمان باعتبارها مسرحا أو ممشى عرض الأزياء الخاص به ومع المارة باعتبارهم جمهور العرض. فصرصور (29 عاما) يمضي أيامه في عمله بتنجيد قطع الأثاث ويستخدم بقايا القماش في تصميم وحياكة بذلات ملونة فريدة من نوعها لنفسه.

وهدف صرصور من ذلك هو تحقيق الشهرة في حيه كشخص فريد مثل ملابسه المميزة، موضحا أنه شغوف كذلك بإعادة التدوير من أجل القضاء على المخلفات. وصمم صرصور وخيّط حتى الآن ما إجماليه 125 بدلة على مدى 15 عاما من عمله كمنجد، ومع أنه لا يعرض بدله للبيع حاليا فإنه يوضح أنه سيكون سعيدا بأن يصمم نماذج مماثلة من أجل الزبائن المهتمين.

ويعرض صرصور بذلاته يوميا عندما يتجول في حيه، جبل اللوبيدة، مع كلبته جولي ويحيي المارة الذين يلتقطون صورا لأنفسهم معه لأنهم يعرفونه باعتباره المنجد صاحب البذلات الغريبة.



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