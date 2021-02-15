غوريلات حديقة حيوان سان دييجو تتعافى من "كورونا"

المصدر: سان دييجو-د ب أ

تعافت الغوريلات في حديقة حيوان "سان دييجو سفاري بارك"، من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي مستعدة حاليا لاستقبال زائريها، بحسب ما أعلنه مسؤولو الحديقة في مطلع الأسبوع.

وذكرت صحيفة "ذا سان دييجو يونيون تريبيون" الاميركية، أن الغوريلات الثماني، ظلت متوقفة عن استقبال الزائرين بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد في يناير الماضي. وقام خبراء في الطب البشري والبيطري برعاية الغوريلات خلال تلك الفترة.

ونقلت الصحيفة الاميركية عن ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية لحديقة الحيوان القول في بيان لها: "إننا ممتنون جدا للقلق الشديد على الغوريلات والدعم الذي وصلنا أثناء تعافيها بأمان"، مضيفة: "يسعدنا أن نتشارك السعادة التي تتسبب فيها تلك الغوريلات المحبوبة لمجتمعنا ولضيوفنا."

ومن المحتمل أن تكون الغوريلات قد أصيبت بالفيروس من أحد حراس الحديقة الذي ثبتت إصابته بمرض "كوفيد -19" في مطلع يناير الماضي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news