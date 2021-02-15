باولا برونشتاين: أرجوكم أوقفوا الحروب

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

قالت المصورة الأميركية الرائدة باولا برونشتاين، خلال جلسة ملهمة بعنوان (تغطية الفوضى السياسية من أفغانستان إلى الولايات المتحدة): «يزعجني دائماً وأنا أعيد عرض الصور التي التقطتها طوال رحلاتي في مناطق الصراع، أن الحروب مازالت مستمرة، وأنا أتساءل عن أسباب ذلك، وأدعو من كل قلبي أن تتوقف هذه الحروب». وأضافت: «يصعب أحياناً على المرء تغطية مناطق ميؤوس منها، وآمل أن يشاهد العالم صوري، ويهتم الناس بمثل هذه القصص، وتنتهي مآسي هؤلاء الضحايا وويلاتهم».

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