مادونا جمال أول مصرية صماء تلتحق بمعهد الفنون المسرحية

المصدر: القاهرة - رويترز

تُمضي الممثلة المصرية الشابة، هاجر جمال، المعروفة باسم مادونا جمال، التي تتطلع إلى أن تصبح نجمة مشهورة، معظم وقتها تغنّي وتمثّل في عروض موسيقية ومسرحية ليس بوسعها سماعها، لكنها تتعلم إتقان ذلك طوال عمرها، مع أنها من ذوي الإعاقة السمعية.

وشاركت مادونا في طفولتها المبكرة بسلسلة حلقات للأطفال بلغت نحو 98، وبرامج في التلفزيون المصري.

وأصبحت الفتاة، البالغ عمرها الآن نحو 26 عاماً، أول فتاة من ذوي الإعاقة السمعية تلتحق بمعهد الفنون المسرحية، إذ تنتظرها بالفعل مهنة واعدة في صناعة التلفزيون بمصر.

وقالت مادونا جمال، التي ولدت مبتسرة، واكتشفت أمها أنها معاقة سمعياً بعد مرور ستة أشهر فقط على ولادتها: «أنا مادونا جمال (٢٦ سنة)، وأدرس في الفنون المسرحية بالسنة الثالثة»، وأضافت بلغة الإشارة لتلفزيون «رويترز»، أنها تحب الفن منذ صغرها، إذ كانت تشاهد أفلام إسماعيل ياسين، وعلى الرغم من أنها كانت لا تسمع إلا أنها تفهم ما يقولون في الفيلم.

وتابعت: «أنا أول واحدة، رغم أني صماء، ألتحق بمعهد الفنون المسرحية، وأول واحدة في الدول العربية أخش معهد فنون مسرحية، وعاوزة أقول لكل الناس المكفوفين وكل المعاقين: جربوا متخفوش متقعدوش (لا تجلسوا) في البيت، أنتوا أقوياء، أقوى من أي حاجة ومتتكسفوش ومتخافوش».

ومنذ صغرها كانت مادونا تحب التمثيل، وبمساعدة والدتها وأدوات للسمع ودورات للنطق، أصبحت الآن تشارك في مسرحيات بمسرح محلي.

وتشارك مادونا حالياً في عروض مسرحية عدة، كما ظهرت كمقدمة برامج تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية، في إطار سلسلة برامج مخصصة لمستخدمي لغة الإشارة.

• تغنّي وتمثّل في عروض لا يمكنها سماعها.

• مادونا: أقول لكل المكفوفين والمعاقين «جربوا أنتم أقوياء».

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