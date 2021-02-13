أين تذهب.. وليمة احتفالية بالعام القمري الصيني

يرحب Shanghai Me بعام الثور، حيث يقدم رئيس الطهاة، شين ماكنيل، وليمة احتفالية وفيرة، ليبدأ العام القمري الصيني بالفرح والحظ. وتعد سنة الثور رمزاً إيجابياً للقوة والحصاد والصدق، وستتجلى سماتها في جميع الأشهر الاثني عشر القادمة. والثور هو الحيوان الثاني من الأبراج، وهو جدير بالثقة ومبشر، مع الفن الصيني القديم لفنغ شوي الذي منحه سمعة لمنح الأمنيات. مع بداية العام الجديد، يبشر Shanghai Me بتقاليد الإلهام، ويقدم قائمة منسقة من الأطباق الخاصة، مع عازف الطبول، ورقصة تنين مضيئة.

ويمكن الضيوف تناول الطعام وسط الخيزران المحظوظ، وزنابق الوادي، على أن يبتهجوا ببدايات جديدة، مع العائلة والأصدقاء. ويقوم رئيس الطهاة، شين ماكنيل، برعاية مجموعة جديدة من الأطباق الخاصة المبتكرة، متأثرة بالأطباق التي تجلب الحظ والثبات للعام المقبل. وتمزج القائمة بين التقاليد القديمة والنكهات المحبوبة جيداً في الوقت الحاضر، وتتميز القائمة بالمأكولات البحرية لزيادة الرخاء، ودوام الثروة، وكذلك المعكرونة من أجل السعادة وطول العمر.

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