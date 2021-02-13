عيضة المنهالي يحتفي بيوم الحب مع «اصبر عليّه»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة يوم الحب، شارك الفنان عيضة المنهالي جمهوره أغنية جديدة حملت عنوان «اصبر عليّه»، مجدداً تعاونه مع الشاعر رامي العبودي في الكلمات، ومع المايسترو ميثم علاء الدين في الألحان والتوزيع الموسيقي. وأكد المطرب الإماراتي سعادته بالعمل المختلف والمميز من جميع الجهات، موضحاً أنه عمل يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي الذي أحب أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكنّ له كل محبة وتقدير.

وطرح عيضة المنهالي الأغنية عبر قناته على «يوتيوب» ضمن فيديو كليب جهّز خصيصاً، وتضمن كلمات الأغنية وكل التفاصيل الخاصة بتسجيل وتنفيذ الأغنية التي حققت نسبة مشاهدات عالية مع الساعات الأولى لعرضها.

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