يدعو مطعم سكاليني الضيوف للاحتفال، غداً، بروح الحب مع عيد الحب الرائع. فمن الساعة 7 مساءً، يمكن لرواد المطعم الاستمتاع بأمسية من الانغماس الرومانسي، مع قائمة طعام منسقة خصيصاً من إعداد الشيف جوزيبي، مصممة لإشراك جميع الحواس.

وتشمل الأطباق اللذيذة: السلمون المدخن المحلي الصنع، ويقدم مع خضار مشكل، وGremolata من الأفوكادو والريحان والطماطم المجففة، بالإضافة إلى الإسكالوب المقلي، الذي يتم تقديمه على فراش من البطاطا المهروسة مع الكراث الأسود الطازج. ويمكن للضيوف الانغماس في ريزوتو مع روبيان طازج، محضر في صلصة طماطم خفيفة مع ستراسيتيلا دي بوفالا، رافيولي محلي الصنع محشو بريكوتا وفطر بورسيني، مع هريس البطاطا والكمأة السوداء الطازجة والقاروص المشوي الكامل مع فريجولا، باستا مربعة كلاسيكية من سردينيا.

ويجسد الأناقة المضاءة بالشموع والسحر الإيطالي الأصيل المطعم، والشرفة ستزين بالزهور الجميلة والأضواء المتلألئة. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بأرجوحة الحب المجهزة حسب الطلب، والتي سيتم تمشيطها بالورود الحمراء، وبتلات أحمر الخدود، ما يشجع الجميع على التقاط أكثر أيام السنة رومانسية، والجلوس فيها. وتشتهر بشغفها، وتتمتع إيطاليا بعلاقة غرامية مع المطبخ، والتألق، والجمال، وعشاق النجوم.

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